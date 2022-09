Kinnisvaraarendajad jäävad vahele käibemaksupettusega

Arvud näitavad, et kui eelmisel aastal tuvastas maksu- ja tolliamet (MTA) 28 juhtumit, kus ettevõtted jätsid kinnisasja müües käibemaksu deklareerimata, siis tänavu kaheksa kuuga on kirjas juba 29 juhtumit. Sellel aastal on kinnisvaramüüjate maksukohustust suurendatud juba 1,7 miljoni euro võrra.