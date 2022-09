Algas Usedomi muusikafestival, mis toob Saksamaale üle 75 Eesti muusiku

Suurte publikuarvudega festivalil – kuni 14 000 kuulajat – on esinenud arvukalt maailmakuulsaid muusikuid. Väljapaistev viiuldaja Anne-Sophie Mutter räägib festivalist nii: „Lugupidamise ja imetlusega jälgin aastast aastasse, kuidas Usedomi muusikafestivalil õnnestub oma kavva asetada ka poliitilisi tähiseid, aja märke. Need kutsuvad üles meenutama ja asjade üle järele mõtlema. Ka selle üle, mida tähendab rahu, rahvaste omavaheline solidaarsus ja teineteisemõistmine.“

Festivali auesimees, tuntud dirigent Kurt Masur: „Kui pärast päeva Usedomi looduses kuulan festivali kontserti, olen sel hetkel õnnelik, tunnen, et maailm on üks tervik. Muusikal on võime inimese hinge tervendada, saad taas kord kinnitust, et elu on väärt elamist!“ Kurt Masuri järeltulijana on festivali auesimees nüüd Preisi keisrikoja praegune perekonnapea prints Georg.