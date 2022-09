SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lääs Putini mobilisatsiooni tõsiselt ei võta. Hiina ja India tahavad sõja lõppu

Mobilisatsioon raputab Venemaa ühiskonda, sest see on kaotuse tunnustamine.

Vaatame näiteks olukorda põhja pool peale suurema osa Harkivi oblasti vabastamist. Tänu Kupjanski tagasivõtmisele on ülimalt oluline raudteesõlm nende kontrolli all, aga sellest sõltus ka Limani, Kremennaja, Rubežne varustamine. Nagu sõltus ka suures osas Sjevjerodonetski ja Lõssõtsjanski varustamine. Venemaa üritab luua uut kaitseliini Troitske-Svjatove-Rubežne suunal, aga seal kõikjal on probleem nii varustamise kui elavjõuga, saab olema keeruline nii pikal joonel kaitset hoida nii väheste jõududega.