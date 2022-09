ARVUSTUS | „Kalev“ näitab Eesti filmi maailmataset

„Kalevi“ ambitsioonid on keskmisest spordifilmist kõvasti suuremad. Selgrooks on tuttavlik võistkonnaks kasvamise ja raskuste ületamise lugu, kuid seda ümbritsevad suured poliitilised pinged - väljaku ümber on kuuendikku maakerast hõlmav hiidriik vägivaldsete korinate saatel kokku varisemas.