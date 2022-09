Kadri Paas: Putini mobilisatsioon on päästerõngas Eestis elavatele „andrejevitele“

Umbkeelne Andrejev ei oska sõnagi eesti keelt ega oma kehtivat elamisluba. Kohtus seletas Vene kodanik, kuidas seisis sümboolikaga Venemaa eest, kes kindlustavat Ukrainas sõja abil rahu. Töötu Andrejev keeldus kohtus tunnistamast, et Ukraina on iseseisev riik, viidates Ukrainale kui „Venemaa äärealale“. Lisaks pajatas ta, kuidas Ukraina on iidne Vene territoorium. „Seal hävitatakse natsionalismi, et korraldada siis uued presidendivalimised,“ õigustas Andrejev ukrainlaste genotsiidi.