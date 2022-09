Julgeolekuekspert: kahtlen sügavalt, et korrumpeerunud Venemaal õnnestub 300 000 meest mobiliseerida

„Nad kutsuvad tsiviilisikuid sõtta. Et neist oleks kasu, tuleb neid inimesi treenida, neile tuleb leida majutus ja varustus. Venemaal pole inimesi, kes neid oma riigis praegu välja koolitaksid. Suurem osa inimesi, kes saaksid seda teha, on seotud Ukraina sõjaga. Venemaal pole piisavalt varustust juba praegugi, neil napib isegi riideid,“ märkis Jermalavičius. Ta selgitas, et kroonilises varustusepuuduses saab „tänada“ Venemaal lokkavat korruptsiooni. „Praegune katse mehi sõtta juurde saata on tõesti meeleheitlik ja näitab, et Vene väed on kurnatud,“ lisas ta.