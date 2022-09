FAKTIKONTROLL | Ei, Eesti lapsed ei saa enne täisiga 44 doosi vaktsiine

Ehkki vaktsiinidooside arv, mida lastele tehakse, on küll mõnevõrra kasvanud, siis postituse autor ei ole arvestanud vaktsiinide tegelikku kasutegurit: teaduse arenedes ongi võimalik lapsi kaitsta rohkemate haiguste eest ning selle tulemusel on ka nende haiguste levik vähenenud.

Mida väidetakse?

Postituse juurde on autor kirjutanud, et tegelikult ei vaja lapsed ühtegi nimekirjas olevast vaktsiinist. „Mõistlikum on laps mürgitamata jätta, et ta saaks oma energiat kasvamiseks ja arenemiseks kasutada, rääkimata tüsistustest, mis võivad jääda teda saatma kogu eluks!“