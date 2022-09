Juba enne loo ilmumist selgitas Tallink meile, et nende laevu hoiab küll käigus ka Venemaalt pärit kütus, kuid see on hangitud, ostetud ja tarnitud Alexela Bunkeringi hoidlatesse juba enne sõda, 2021. aasta lõpus. Eesti Päevalehe loos oli mainitud hankimist, kuid mitte ostu ja tarneid. Sama loo paberversioonis oli Alexela Bunkeringi läbivalt nimetatud Alexelaks. See on küll lihtsalt tekkiv lühend, kuid Alexela on siiski eraldi juriidiline isik ja neid ühendab Alexela Bunkeringiga ühine omanik. Alexela Bunkeringi omanikeringis on Alexela Varahalduse AS ehk Heiti Hääl, Marti Hääl ja Aarto Eipre ning Saggis OÜ ehk Sandu Huban. Väike osalus on ka juhatuse liikmel Risto Maibergil. 2021. aastal teenisid nad 204 miljoni eurose käibe juures üle 2 miljoni euro puhaskasumit.