ARVUSTUS | Mustas keebis Une-Mati vastuvaidlemist ei salli

Just siis, kui tundus, et Netflixi tasapaks toodang hakkab lõplikult üle viskama, ilmus sinna „The Sandman“. Neil Gaimani samanimelist koomiksit peetakse üheks parimaks, kui mitte kõige paremaks graafiliseks romaaniks ehk pikaks joonistatud looks. Vähemasti USA-s ja nohikute hulgas on graafiline romaan ja koomiks kaks erinevat asja ning eelkõige eristab neid pikkus.