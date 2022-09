PÄEVA TEEMA | Andres Kollist: Putin kõneleb venelastele sõjast mitte Ukraina, vaid „kollektiivse läänega“

Putin on selgitanud oma rahvale, et sõda ei käi mitte Ukrainaga, sõda käib nö kollektiivse läänega, milline tahab Venemaa hävitada ja selle tükeldada. Kollektiivse lääne asemel on kasutusel ka NATO, anglosaksid, vanu reflekse turgutavalt ka „sakslased“. Putini tõlgenduse kohaselt on ukrainlased nö kollektiivsele läänele vaid kahuriliha. Samas eksituses olijad, kes tegutsevad, seda isegi arusaamata, oma tegelike huvide vastaselt, inimesed, keda tuleb vabastada ja õigele teele aidata.