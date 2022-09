„Vangla on parem kui Putini mõttetus sõjas osalemine.“ Venelased tunnevad hirmu tuleviku pärast

Poiss hoiab sõjavastast plakatit Serbia pealinnas Belgradis peetud meeleavaldusel. Kolmapäeval kogunesid inimesed Euroopa linnades ja Venemaa saatkondade ees, et näidata solidaarsust Ukrainaga, ent tõelist kangelaslikkust näitasid venelased, kes julgesid minna tänavatele sõja vastu meelt avaldama.

FOTO: Darko Vojinovic | Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved