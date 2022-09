RAAMATUPODCAST | Noored autorid seisavad vastu inglise keele pealetungile

Tundub, et noored varsti ainult inglise keeles räägivadki. Bussis kuuleb mõnikord, kuidas nii eestlased kui venelased lähevad keset vestlust sujuvalt inglise keelele üle, et siis liikuda sama kergelt tagasi oma emakeelele peale.

Ometi pole eesti keele tulevik vist nii must midagi, sest tegevusse on asunud Kirjanike Liidu noored. Suve algul nende üllitatud almanahh „Grafomaania“ koondab uusi autoreid üle Eesti. Selgub, et Instagramis ja TikTokis elajate kõrval on Eestis üllatavalt palju noori luuletajaid. Tundub, et paljude kirjandusajakirjade ja uusi autoreid koondava Värske Rõhu kõrval on siiski veel ruumi uutele tulijatele.