FOTOD | Fotografiskas avati popkunsti kuninga Andy Warholi näitus

Fotograafial oli Warholi töödes oluline koht - kuigi ta on kõige paremini tuntud oma maalide ja lõuendiprintide poolest, siis enamik (kui mitte kõik) nendest olid tuletatud otseselt tema fotodest, mida ta kasutas visanditena. Fotografiska Tallinn näituste juht Maarja Loorents räägib: „Warholi näituse saamine Tallinnasse on omamoodi väike ime, kuna meie skeene ja publikuhulk ei ole võrreldav teiste Euroopa pealinnadega. Tehtud vaev kandis lõpuks vilja, meil õnnestus veenda Warholi kogu omanikke, et Tallinna näituse toomine saab olema edukas. Tallinna näitus on põnev selle poolest, et näme 20. sajandi popkunsti kuninga Andy Warholi fotosid, mis ei ole avalikkuse ette varem väga tihti jõudnud. Suureks osaks tema loomingust olid just polaroidid ja tema „kohtingukaaslasest“ kaamera oli tal gal pool kaasas. On ka vähetuntud fakt, et paljud tema graafilised tööd põhinevad just tema pildistatud fotodel - fotod olid tema inspiratsiooniks paljudele tuntud töödele - supipurgid, Marilyn Monroe portreed jne.“