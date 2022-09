Riia peaarhitekt: punamonumentide mahalõhkumisele pole alternatiivi

Riia on eelkõige tuntud keskaegse vanalinna, juugendstiilis majade ja pikkade bulvarite poolest, mistõttu on seal 20. saj. alguse Euroopa suurlinnade hõngu. Paljude muude heade asjade kõrval on Läti pealinnas nii Tartu- kui ka Tallinna-nimeline tänav: Tērbatas iela ja Tallinas iela. Viimastel aastatel on just need kujunenud ühtedeks linna põnevamateks piirkondadeks: Tērbatas ielal on katsetatud jalakäijate tänava projekti, Tallinas iela on koduks käsitööõlle baaridele ja „Riia Telliskivile“. Millised plaanid on Riial linnakeskkonna nüüdisajastamisega, selgitab EPL-ile linna peadisainer ja -arhitekt Evelīna Ozola.