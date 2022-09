KOLUMN | Janek Mäggi: Eesti rahvas elagu ilma elektrita: siis on kõht täis, palju lapsi ning meel rõõmus!

Eesti inimese ülesanne on ellu jääda – elatustase, selle tõus või säilimine, ei ole seejuures vähimalgi määral oluline, see on hoopiski kurjast! Mis vahet seal on, kas elektrit on või ei ole? Terve mõistusega inimene saab talvel ilma külmkapita lustides hakkama, soolapeki võib akna taha panna ja kui tihased seda ära ei noki, jätkub võileivalegi!