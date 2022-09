SÕJARAPORT | Igor Taro: peale tungivad ukrainlased tegid ahvatleva pakkumise – pärast vangi andmist ei pea naasma kodumaale

Ajaleht New York Times kirjutas oma allikatele viidates, et Vene kindralid olevat juba ammu soovitanud Hersoni oblasti Dnepri läänekalda osast lahkuda. Äsja suure alanduse Harkivi oblastiga seotult läbielanud Putin pole sellega siiani nõustunud. On toodud paralleele, et samamoodi käskis Hitler rünnata Stalingradi, millest sai lõpuks tema hukatus.