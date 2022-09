Kas majanduslangus paneb varastama? Selle suve lõpp tõi kaasa sissemurdmiste arvu kasvu

PPA ennetustöö koordinaator Gerli Grünberg märkis, et varaste seas on igasuguse sissetulekuga inimesi. „Mõned inimesed varastavad, sest põevad kleptomaaniat. Sellisel puhul võib inimene väga hästi teenida, aga ikkagi varastab,“ selgitas ta. Peale selle on süsteemseid vargaid, kes teenivad näppamisega endale elatist. Muidugi satub politsei radarile ka neid, kes on alles esimest korda midagi loata võtnud. „Seega ei saa väita, et varastatakse vajadusest,“ ütles Grünberg.