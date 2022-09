Minu jaoks tuli üllatusena, et väidetavalt puudub Venemaal üleriigiline elektrooniline andmebaas sõjaväekohuslaste kohta.

Igas oblastis on omad paberi peal olevad kartoteegid andmetega ning selle teadmise kontekstis omandab tulekahjude korraldamine sõjaväekomissariaatides mõtte, sest kui olemasolevad andmed hävitada, siis nende taastamine on keerukas. Ja mis siin hävitamisest rääkida, ma olen kindel, et paljudes kohtades valitses korralagedus niigi.