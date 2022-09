Putin kibeleb tuumanuppu vajutama. Kasu tal sellest poleks

Venemaa president Vladimir Putin andis eelmisel nädalal mobilisatsiooni välja kuulutades taas mõista, et kui ta nurka surutakse, on ta valmis tuumaraketid välja saatma. Ettekäändena nimetas ta Venemaa territoriaalse terviklikkuse kaitsmist. Samal ajal kuulutati Ukraina aladel, mille on Venemaa relvajõud okupeerinud, välja referendumid, et need alad saaksid Venemaa föderatsiooniga ühineda ja potentsiaalselt laieneks ala, mida Venemaa peab oma „terviku“ alla kuuluvaks.