Ohata on Venemaa ühel peamisel mõjuagendil Ukrainas Medvetšukil aga põhjust, sest vaevalt saab tema elu Venemaal olema lähedaltki võrreldav kõige selle luksusega, mis ta mittejõukohase tööga hankis Ukrainas, proovides õõnestada Ukrainat seestpoolt. Kes on see hall kardinal Medvetšuk, kelle nimel oli Venemaa valmis vahetama üle 200 sõjavangi, kaasa arvatud Venemaal müstifitseeritud 115 Azovstali võitleja, langedes nii koheselt Vene natsionalistide girkin-strelkovide viha alla?