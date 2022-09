Valeri Zalužnõi ja Mõhhailo Zabrodskõi: vaenlase väljalöömine sõda ei lõpeta. Oleme ka tuumakonfliktiks valmis

Oletame, et Ukraina relvajõud saavutavad 2023. aasta kampaanias täieliku edu ja võtavad enda kontrolli alla Krimmi poolsaare. Sellise edu erakordselt positiivset ja informatsioonilist tähtsust on raske ülehinnata. Sõjaliselt võib aga sellele ka teisiti vaadata.