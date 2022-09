PÄEVA TEEMA | Krister Paris: kaabud 200, jätke piir rahule! Ärge teie ka meid Putinile kätte mängige

Ilmselt oleme me kõik kogenud piirikontrolli. Pikad-pikad järjekorrad. Seisad ja seisad, aeg tiksub. Lõpuks jõuad ametniku ette, kes su dokumendi masinast läbi laseb. Kui oled kodanik, siis vahest ei küsi „kuhu minek?“, sest see pole tema asi. Vastasel korral on tal põhimõtteliselt õigus sind niimoodi liistule võtta, et pärast ei suuda sa kogu riiki ära manada.