Kullakarva püramiidskeemi abil võeti eestlaselt mitu tuhat eurot. Pettuse niidid viivad Venemaale

Vähemalt kümme aastat tagasi loodi kullaplatvorm EmGoldex. See lubas kergeusklikele, et 540 eurot investeerides ja sõpru-tuttavaid skeemi värvates teenib 3500 eurot. See tähendaks peaaegu 550% tootlust, mis on suur ohumärk: tõenäoliselt proovitakse kliendil nahk üle kõrvade tõmmata. Kummaline firma tõmbas ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tähelepanu ja 2013. aastal hoiatasidki nad, et ilmselt on tegemist püramiidskeemiga. Samamoodi pälvis skeem teiste riikide finantsasutuste tähelepanu ja firma tegevus hääbus.