Muusikud, kes on kirjutanud ennast ka moeajalukku

Superstaar Lady Gaga on oma karjääri algusaastatest saadik riietusega kõneainet pakkunud. Tema rõivavalikud pole pelgalt šokeerimiseks, vaid ka sõnumi edastamiseks. Näiteks skandaalse lihakleidi kandmisega andis laulja mõista, et naised on enamat kui lihtsalt tükk liha.