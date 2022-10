Armastuse otsingud teleekraanil: ülikallid uued sarjad versus draamat täis nullprojektid

Tõsielusaateid on sel sügisel televisioonis lausa umbes kümme. Igal kanalil on mõni oma kodumaine reisisaade („Lustlik reis beebiga“, „Pea ees vette. Tai Kuningriigis“ jt) või talendil põhinev võistlus („Meisterkokk“, „Tantsud tähtedega“). Siiski on publiku keelel ja meelel kõige rohkem tõsielusaated, kus rühm noori otsib endale eluarmastust.