SÕJARAPORT | Teet Kalmus: 7500 retsidivisti on Ukrainas kohal - kaevikutes valitseb korralik bardakk

Et Dnepri läänekaldal asuvaid üksuseid vajalikul määral kõige vajaminevaga varustada, peaks ekspertide sõnul üle jõe liikuma üks veoauto iga kolme minuti tagant. Reaalsus on teine, Venemaa on küll üritanud täita Nova-Kahhovkas purustatud silla osa kruusaga, aga kui autode kolonn ületuskatset teeb, tulistab Ukraina sinna rakette. Praame tulistatakse ka, nii tabati eile praami, millel oli mitu õhutõrjekompleksi Pantsir.