PÄEVA TEEMA | Igor Taro: ajateenistuse pikendamise eesmärk poleks õppe pikendamine, vaid valmisolek - see muudab kõike

Kaitseväe juhataja mõtte hilisem täpsustus, et ajateenistuse pikendamise eesmärk poleks õppe pikendamine, vaid valmisolek, muudab kõike. Ka meie senist arusaama reservarmeest. See tähendaks lisaks õppeperioodile lahinguvalmiduses üksuses edasi teenimist näiteks poole aasta vältel. Sel juhul hoiaksime äsja väljaõppe läbinuid lisaks kuus kuud kaitseväes juba lahingüksusena. Siis muutub veelgi aktuaalsem järgmine küsimus: millised oleks 18-kuulise ajateenistuse sotsiaal-majanduslikud mõjud ühiskonnale? Näiteks ülikoolis õppimise kontekstis tähendaks see juba kaheaastast pausi.