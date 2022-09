SÕJARAPORT | Igor Taro: Donetski ja Luhanski vabastamine on hoos, venelaste taganemisteed on ära lõigatud

Vahel USA mitteametliku hääletoruna esinev kindral Ben Hodges avaldas arvamust, et ukrainlaste jõudmine 23. veebruari joonele on realistlik enne aasta lõppu.

USA andis Ukrainale täiendavat relvaabi - pea kahekordistas HIMARS süsteemide arvu, lisades 25-le veel 18, andis juurde rakette ja droonide tõrjeks vajalikku tehnikat. Kõik Lääne liidrid püüavad Vladimir Putinit veenda, et taktikalise tuumalöögi katsetamine toob Venemaa jaoks kaasa hävitavaid tagajärgi. Probleem on selles, et Putin pole siiani teinud ühtegi otsust Venemaa huvides, diktaator kindlustab ennekõike enda mõjuvõimu.