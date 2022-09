Mitme öö hakul näen ühisköögis habrast, umbes 47-aastast naist, kes kannatlikult oma tohutut termost täidab. Näib, et naine poebki välja vaid ööseks, justkui vältides ülejäänud seltskonna uudishimu. Ta ütleb vaid, et on Irina Ukrainast, ja kappab tagasi kirjutamiskambrisse.