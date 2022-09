Aivar Mäe: Estonia haavad ei ole veel paranenud. Need ei paranegi

Mäe jõuab keskpäevaks kokku lepitud kohtumisele lõunalt kohalikus puhvetis, kus tal rahakoti maha ununemise tõttu söök „raamatu peale“ kirjutati. Ta on usutlusega nõustunud, kuid äärmiselt valvas. Ent uus amet vallavanemana on talle ilmselgelt viienda käigu sisse pannud ja oma koduvallast tahab ta väga rääkida. Ideid ja plaane, mis kõik Põhja-Pärnumaal juhtuma hakkab, tuleb nagu Vändrast saelaudu (loe kõrvallugu). Kuidas on kulgenud teekond ooperidirektori ametipostilt vallavanema toolile?