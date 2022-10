Lauluväljaku ideekonkurss ootab nutikaid lahendusi

Kui Tallinna Lauluväljak oma praegusel kujul 1960. aastal toimunud XV laulupeoks valmis, oli tegemist arhitektuuriliselt tõeliselt uuendusliku nähtusega, kus laulukaare katus ei toetunudki postidele, vaid seda hoidsid paigal silmale nähtamatud terastrossid konstruktsiooni sees. Selline justkui õhus hõljuv laulukaar vaimustas paljusid ning paljude toonaste peoliste säilinud mälestustest kumab imestus selle ehitise ilu ja uudsuse üle.

Meie laulukaar pole oma võlu kaotanud ka üle 60 aasta hiljem: lugejale on põnev teada, et kui lõunanaabrid lätlased hiljuti oma lauluväljakut – tuntud kui Mežaparksi laululava – uuendasid, siis käidi korduvalt kogemusi vahetamas just Eesti ekspertidega ning uuriti pikalt ja põhjalikult siinseid ehitisi. Muide, väga paljude kontserdikorraldajate arvates on Tallinna Lauluväljaku kompleks üks parima akustikaga vabaõhu kontserdipaikasid siin regioonis.

Iga kiitus on muidugi meeldiv, kuid tuleb tõdeda, et tehnilised ja logistilised lahendused on 1960. aastast hoogsalt edasi liikunud. Loomulikult on järk-järgult uusi võimalusi kasutusele võetud, kuid päris põhjalikku revisjoni moodsaimate lahenduste rakendamise osas tehtud pole. Suurimaks kitsaskohaks võibki pidada liikumisteede küsimust, mis võimaldaks ka suurürituste ajal rangete turvanõuete tingimustes Lauluväljaku ala läbida.

Sellest kohe järgmiseks on selge, et tegemist on linnaruumiliselt võrratult kasutamata võimalustega. Ühel küljel paikneb Kadrioru park, teisel Pirita tee promenaad ja Reidi tee promenaad, samuti lisandub planeeritav Klindipark. Tasub meelde tuletada, et Lauluväljakul ootab pealinlasi ja linna külalisi kakskümmend kolm hektarit pargiala. Põnev maastikuarhitektuur ning hästi läbi mõeldud ühendusteed võiksid tekitada täiesti uue kvaliteediga avaliku linnaruumi.

Logistiliste lahenduste keerukus