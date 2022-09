Päevi ilma vee ja toiduta ootamist, lapsed põrandal magamas: Venemaa on hakanud takistama Ukraina põgenike Eestisse jõudmist

„See on juba võtmas humanitaarkatastroofi mõõtmeid,“ kirjeldas olukorda Venemaa Šumilkino, Ivangorodi ja Kunitšina Gora piiripunktides tegutsev aktivist Natalia, kes aitab Ukraina põgenikel Euroopasse pääseda. Need on piiripunktid, mille vastas on vastavalt Luhamaa, Narva ja Koidula piiripunktid. „Inimesed ootavad päevi, olukord on kohutav,“ sõnas Natalia.