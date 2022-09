Kaja Kallas Putini kõnest: see on annekteerimine! Ükski kuritegu ei jää karistamata

Nimetame asju õigete nimedega. See on vägivaldne annekteerimine. Venemaa püüab Euroopa kaarti ümber kujundada. Putin loodab selle sammuga oma sissetungile Ukrainasse legitiimsust anda. Rahvusvaheline üldsus ei tunnusta seda kunagi. Luhansk, Donetsk, Herson ja Zaporižžja ja ka Krimm on Ukraina ja jäävad Ukrainaks.