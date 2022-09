JUHTKIRI | Kuidas selline elektrihind küll sündis?

Ja selles ei olnud midagi meeldivat ega kindlustsüstivat. Kui hommikul tuli teade, et universaalteenuse kWh hinnaks on kehtestatud 15,4 senti, võisid viimase kuu börsihinda jälginud nentida, et tõesti, vahe on märgatav. Ent siis hakkasid tulema „agad“. Esimene välja käidud hind oli ju kõigest see, mida võtab tootja. Aga käibemaks? Aga taastuvenergia ja muud tasud? Elektrimüüja marginaal?

Müüja ütleb, et hind on liiga madal. Tarbijate jaoks on see jällegi liiga kõrge. Tuleks kiiresti avalikuks teha, kuidas just sellise tulemuseni jõuti.

Nii juhtuski, et pärastlõunaks, andmete täpsustades oli näiteks Eesti Energia poolt võetav hind jõudnud juba 19,24 sendini kWh eest. Lisaks otsa veel ligi kaheeurone kuutasu. Ning veel hetk hiljem teatas sama firma tütarettevõte Elektrilevi, et nemad tõstavad võrgutasu 13% võrra.

Seega siis garanteerib riiklik plaanielekter küll hinna, ent see saab olema üsna krõbe. Nüüd tasub oodata huviga, milliseid pakette pakuvad teised edasimüüjad. Sest näiteks talvel tühjalt seisvate suvilate puhul nullib juba ainuüksi kuutasu päris palju hinnaleevendusest.

Kuna suurem osa Eesti eratarbijaid viiakse uuele paketile üle automaatselt, pole midagi parata: sellist hinda hakkavad maksma kõik, kel just polnud juba ammu fikseeritud soodsaid pakette. Sellisel „poolkohustuslikul“ üleminekul on see eelis, et nii saavad endale kindla paketi ka need, kes võib-olla muidu ka soovi korral ise vahetama ei jõuakski.

Justkui „tasuta“ ühistransport

Miinuspool on aga selgelt see, et nii peab end lihtsalt usaldama riigi kätte ja võtma midagi antakse. Siin võiks tuua paralleeli „tasuta“ ühistranspordiga: tundub odav ja justkui ei tohiks nullpileti puhul põhjust nuriseda – aga miks peaks see andma kindlustunde, et kasvõi liinide valikul on tehtud parim võimalik valik.