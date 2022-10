POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: maaelust on saanud niši- või luksuskaup

Inimesed kipuvad kogunema linnade lähedusse, kus on olemas eluks vajalik taristu. Maal elavad aga laias laastus kolme tüüpi inimesed. Esiteks kolivad sinna jõukad, kes saavad tööd teha kodukontorist ja kel on piisavalt vara, et oma elamist ise ülal pidada. Teiseks kolivad maale unistajad, kes on nõus loodusläheduse vastu ohverdama linnaelu mugavused. Kolmas kategooria on inimesed, kes on lihtsalt maale jäänud.