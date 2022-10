SÕJARAPORT | Igor Taro: Vene okupandid panid toime sõja ühe jälgima ja ohvriterohkeima terroriakti

Vaadates seda rindeolukorda, oli kogu libareferendumite tsirkus (kus üksikuid hääletajaid aeti toki ja automaadiga taga) koos Kremli klounaadiga vajalik, püüdmaks tekitada Vene rahvale mingit võidueufooriat, kuigi võitu tegelikult pole. Me ei näinud võidukaid nägusid Kremlis ja need inimesed nägid välja pigem nagu matusekülalised. Samuti polnud näha erilist entusiasmi näiteks Kaasani miitingul annektsiooni toetuseks. Õhtune kontsert Punasel väljakul tõesti mängiti enam-vähem peo moodi välja, aga võib oletada, et olukorrast paremini informeeritum seltskond istus siiski Kremlis üsna hapus meeleolus.