Ettevõtja avalik kiri Kaja Kallasele: tänane elektribörs on nagu kommunism, lubage meil oma elekter ise toota

Teie juhite AS Eesti Energia ja ELERING AS-i üldkoosolekutel omanikuna toimetavat Eesti vabariigi valitsust. Teie valitsus otsustab ettevõtte äriplaani ja -mudeli. Teie valite nõukogu, kes omakorda valib juhatuse. Teie kiidate heaks ja lepite nõukogu tegutsemise. Tulenevalt sellest ei saa ma muud oletada, et Teie aktsepteerite ka nende tänase ärimudeli, mille käsk on toota võimalikult palju kasumit. Kuidas muidu seletada juhtide ülisuurt palgataset? Suured palgad on ju kiitus hästi tehtud töö eest. Teie kätes on kas nad võtavad enda äriliseks eesmärgiks oma riigi inimeste ja ettevõtete eest hoolitsemise ning normaalse kasumi teenimise, või jätkavad valitud teel ehk TOOTA KASUMIT VÕIMALIKULT PALJU!