ARVUSTUS | Skandaalne film Marilyn Monroest trambib valusatel haavadel

Lavastaja Andrew Dominiki „Blonde“ on üks aasta oodatumaid filme. Sahinaid põhjustas juba peaosatäitja valik: filmidest „Nugade peal“ ja „007: Surm peab ootama“ tuntud Kuuba-Hispaania näitlejatar Ana de Armas. Ühes intervjuus rääkis ta, et harjutas enne võtete aega mitu kuud, et tema hääldus kõlaks ameerikapäraselt, mitte aktsendiga.