SÕJARAPORT | Igor Taro: palju okupantide surnukehi olevat piki Lõmanist väljuvaid teid, kust prooviti hooga läbi murda

1) Lõmani-Lõssõtšanski operatiivsuund jõudis möödunud päeval oma finaalini. Nagu eelmiste päevade videotest oligi näha, said osad okupandid minema nii, et põgenesid põõsaste ja metsade kaudu jalgsi, vältides suuri teid. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on valdava osa selle piirkonna grupeeringu saatus olnud siiski kas langemine vangi või kilekotti. On kõneldud, et palju surnukehi on piki Lõmanist väljuvaid teid, kust prooviti ehk hooga läbi murda. Sõjavangide suurest osakaalust võib kõnelda ka mahajäetud tehnika hulk. Ilmselt kuuleme arvudest mõne päeva möödudes, kui asjad kokku loetakse.