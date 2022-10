Ukraina kaitseminister ei välista Valgevene rünnakut, „Lukašenko peab näitama poliitilist liitu Vene Föderatsiooniga!“

Oma vastuses möönab kaitseminister Reznikov, et oht põhjast on olemas. „Oht on alati olemas, sest vaenlase piir ulatub 2500 kilomeetri pikkuseks – selleks on Valgevene, Venemaa ja ajutiselt okupeeritud alad. Kuid tegelik rindejoon, kus lahinguid peetakse, on 1300 kilomeetrit. Piir Valgevenega ulatub 1200 kilomeetri kaugusele, seega püsib oht põhjast,“ sõnas kaitseminister.