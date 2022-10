Väidetavalt on mobilisatsioonist pääsemise altkäemaksu suurus alates 100 000 rublast.

Roman Svitani sõnul hakkab Ukraina üle minema talvisele riietusele 15. oktoobrist ning kuu lõpuks on kõik Ukraina sõjaväelased talvises varustuses. Samal ajal Venemaal on varustuse osas suur skandaal, sest erukindral Andrei Gurujlovi andmetel on ladudest kuhugile kadunud 1,5 miljonit (!) komplekti talvist riietust.