Võrdne kohtlemine, kus oled? Afganistani ja Ukraina põgenikke koheldakse Kreekas erinevalt

Kreeka paremtsentristlik valitsus ajab rände- ja varjupaigapoliitikat, mida ise nimetab „karmiks, kuid õiglaseks“. Reaalsuses tähendab see, et prioriteediks on seatud varjupaigataotlejate eemalehoidmine. Valitsus eitab süüdistusi pagulaste alusetus tagasilükkamises, ehkki selle kohta leidub ohtralt tõendeid.