PÄEVA TEEMA | Konrad Hanschmidt: universaalteenus on võrdväärne gaasi hinna poole odavamaks muutumisega

Mul on väga hea meel, et real-politik viis selleni, et jaamad jäävad börsile ja CO2’e eest saab jätkuvalt riigikassasse tasutud. Et universaalteenus on nagu fikseeritud pakett alghinnaga 15.4 snt/kWh (mida edasimüüjad kallimaks hinnastavad) siis kolmas mure, et tarbimise nihutamise motivatsioon kaob on jätkuvalt kahjuks tõsi.