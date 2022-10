ARVUSTUS| Inimpäid külmkappi ladunud kannibalist kujunes rõlge popikoon

Ted Bundy, John Wayne Gacy, Aileen Wuornos, tabamatuks jäänud Sodiaagimõrvar – need on näited Ameerika Ühendriikide sarimõrvaritest, kes on andnud ainest ohtrateks (dokumentaalseteks) filmideks ja sarjadeks. Näitlejatar Charlize Theroni auhinnariiulit ehib isegi Oscar, mille ta sai seitse meest tapnud Wuornosi kehastamise eest linateoses „Monster“.