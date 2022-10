ARVUSTUS | Suhtesaade „Villa“ on parimas mõttes vaese mehe Netflix

Pole kahtlust, et Zevakini ja Valtingu „Villa“ on üks aasta oodatumaid suhtesaateid. Internetikangelased võivad väita mida tahes, kuid eestlaslik uudishimu on liiga suur, et oma nina teiste asjadesse toppimata jätta. Publiku arv ei valeta ja paraku nii juba on, et ka kõige rämedamad reality’d on pannud rahva värisema. Eelkäijad on teinud sedavõrd tugeva raputustöö, et isegi teisel pool ekraani istudes tõusevad ihukarvad ebamugavusest püsti. Aga „Villa“ pidavat Eesti tõsielusarjade žanri seninägematule tasemele tõstma – uued näod, ilusad inimesed, välismaine keskkond, kopsakas auhinnaraha. Kas üks kohalik suhtesaade suudab tõesti kõike seda oma vaatajatele pakkuda või on „Villa“ ümber meediakära rohkem kui saatel sisu?