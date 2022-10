Tippkokk Dmitri Fjodorov: toiduvalmistamine ei ole spordivõistlus, et paned taimeri käima ja selgitame võitja välja

„Et õppida hästi ja koolist maksimum võtta, pead ise seda väga tahtma. Mõnel ongi oluline vaid rahasumma ja seda on ju lihtsam näiteks taksojuhina teenida. Ei ole muret, et keegi öösel helistab, et on haigeks jäänud, või tellitud tooraine jääb kohale jõudmata. Viimasel kahel aastal on inimesed restodest lahkunud ka ebakindluse pärast – keegi ei tea, mis ees ootab,“ räägib Dmitri. Kuid nii mõnigi tema tuttavatest kokkadest, kes vahetas vahepeal kokajaki ja kulbi takso või muu töö vastu, kibeleb nüüd kööki tagasi, sest kokatöö tekitab emotsionaalset sõltuvust. Justkui pisik, millest lahti ei saa.