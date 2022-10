PÄEVA TEEMA | Kert Valdaru: EL peab jääma avatuks neile, kes päriselt põgenevad oma elu eest

Viimased arengud näitavad, et olukord Venemaal läheb hullemaks. Hull Putin tõstab aina jõulisemalt kätt oma rahva pihta. Ei ole märke, et see lähiajal vaibuks. Pigem näeme jätkuvalt, kuidas jõustruktuuride Homo Zoveticused vägistavad antlitega Putini režiimivastaseid noori ja otsivad taga mobilisatsiooni eest peitu pugenuid. Diktaatori julmus soosib edasi rahva väljarännet.