Ka Harry ja Meghan nutavad ehk Rahamured, peretülid ja hüljatud sõbrad

Kõik pole kuld, mis hiilgab. Luksusliku elustiili poolest tuntud Sussexi hertsogipaaril võivad peagi näpud põhjas olla, sest Harry lükkas pärast Elizabeth II surma oma elulooraamatu ilmumise järgmisse aastasse. Ka on Harry ja Meghan viimastel aastatel kaotanud sõpru ja USA meedia, mis neid varem üsnagi üksmeelselt jumaldas, on muutunud skeptiliseks. Kas Harry ja Meghani õnn on pöördunud?