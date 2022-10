Ian Buruma: on olemas vasakpoolne silmakirjalikkus, mis paljusid inimesi tugevasti ärritab ja paremäärmuslasi valimistel aitab

Selge, et postfašistlikus Euroopas on palju muutunud. Paremäärmusliku partei Itaalia Vennad juht Giorgia Meloni on esimene naine, kes saab Itaalia peaministriks. Marine Le Peni Rahvusrinne sai Prantsusmaa parlamendis 89 kohta. Ja Rootsi Demokraatidel on riigi poliitikas tugev hääl, kuigi nad jäävad valitsusest välja.