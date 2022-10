SÕJARAPORT | Igor Taro: venelased helistavad juba enne Ukraina piiri ja soovivad end vangi anda

Vene armee kõrgetel ohvitseridel on üldse hetkel tumedad päevad. Kindraleid sõimanud TikToki vägede ülemjuhataja Ramzan Kadõrov sai kindral-polkovniku auastme Putinilt just nüüd, pärast seda, kui ta oli täis sõimanud Vene sõjaroimade ja kallaletungi ministeeriumi kõrgeid ametiisikuid ja nõudnud Ukraina rindel Lõmani eest vastutava kindral Lapini saatmist rindele reamehena, et see peseks verega oma au puhtaks. Tundub, et nüüd on Kadõrov vene kindralitele teinud korraliku ninanipsu, sest Putin ülendas teda Lapiniga samale pulgale. Mismoodi armeejuhid selle alla neelavad, see on suur küsimus.